رياضة | أول تعليق من كينو بعد الانضمام لنادي الجزيرة الإماراتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من كينو بعد الانضمام لنادي الجزيرة الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع البرازيلي كينو على عقد انضمامه لنادي الجزيرة الإماراتي، مساء اليوم، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري على سبيل الإعارة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وعبر كينو عن سعادته البالغة بانضمامه للجزيرة الإماراتي، من خلال تصريحاته للموقع الرسمي للنادي قائلاً " أشعر بالسعادة لانضمامي لهذا النادي الكبير، الذي يمتلك شهرة كبيرة بسبب اقبال أشهر اللاعبين العالميين للعب ضمن صفوفه، وعلى رأسهم الأسطورة البرازيلية ريكاردو أوليفيرا، والأسطورة الأفريقية جورج ويا".

وأضاف : "اشعر بالحماس الكبير بعد انضمامي للجزيرة، واتطلع للمشاركة معه سريعًا، ولدي معلومات كثيرة عن الفريق".

Advertisements

واختتم: "اعلم أن الفريق يتميز بالكرة الهجومية، وهو الأسلوب الكروي الذي يناسبني، ويمكنني من إبراز كل إمكانياتي، واتطلع للانسجام سريعًا مع زملائي بالفريق، من أجل مساعدتهم على تحقيق أهداف النادي".

وفي سياق متصل، أشاد الهولندي يورجن ستريبل، المدير الفني لنادي الجزيرة الإماراتي بكينو قائلاً: "كينو سيكون إضافة رائعة لقائمة الفريق، فهو يتمتع بموهبة كبيرة، ويمتلك حس تهديفي مميز".

وواصل: "كينو يمتلك خبرة كبيرة من خلال تألقه في العديد من الفرق التي لعب لها سابقًا، مؤكدًا على أنه سيمنح زملائه العديد من الحلول خلال المباريات".