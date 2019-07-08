رياضة | إف سي مصر يحصل على توقيع مهاجم المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إف سي مصر يحصل على توقيع مهاجم المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إف سي مصر، الحصول على توقيع لاعبين جدد لدعم صفوفة بالموسم المقبل للدوري الممتاز.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن نادي مصر قد حصل على توقيع حماده ناصر مهاجم المصري والإنتاج الحربي السابق في صفقة إنتقال حر.

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وجاء توقيع ناصر لنادي مصر عقب سلسلة من المفاوضات من جانب مجلس الإدارة مع اللاعب.

ويعد اللاعب من مواليد 1989 وسبق له الإنضمام لناشئين الزمالك، كما لعب لأندية التعدين، والمصري، والحرس وإنضم للإنتاج خلال فترة الإنتقالات الشتوية السابقة.

وكان نادي مصر قد أعلن مؤخراً ضم الثلاثي مروان شاهين، لاعب المنصورة وبتروجت الأسبق، ومحمد عادل عبد الفضيل ظهير أيمن الإتحاد، بجانب الإفريقي كليف.