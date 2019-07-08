انت الان تتابع مدغشقر تواصل مفاجآتها وتبلغ ربع نهائي كأس أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مدغشقر فازت على الكونغو بركلات الترجيح.

واصلت مدغشقر مفاجآتها في مشاركتها الأولى وبلغت الدور ربع النهائي من نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في مصر.

وتغلب منتخب مدغشقر على منتخب الكونغو الديمقراطية 4-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، الأحد، في الإسكندرية في ثمن النهائي.

وسجل إبراهيم أمادا (9) وفانيفا أندرياتسيما (77) هدفي مدغشقر، وسيدريك باكامبو (45) وشانسيل مبيمبا (90).

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وفي ركلات الترجيح، سجل أمادا ورومان ميتانير وتوماس فونتين وجيروم مومبريس لمدغشقر، وباكامبو وبول جوزيه مبوكو للكونغو الديمقراطية، التي أهدر لها كل من مارسيل تيسيران ويانيك بولاسي.

وتلتقي مدغشقر التي تصدرت المجموعة الثانية في دور المجموعات برصيد 7 نقاط، في الدور ربع النهائي مع الفائز من مباراة الجزائر وغينيا المقررة لاحقا.