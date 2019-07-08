الامارات | 4 أرقام سلبية للفراعنة بعد وداع العرس الإفريقي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أرقام سلبية للفراعنة بعد وداع العرس الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّع المنتخب المصري بطولة أمم إفريقيا 2019 من الدور ثمن النهائي، بخسارته أول من أمس، أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في مشهد نجح خلاله «الأولاد» في كيفية قراءة المباراة بالصورة الصحيحة، وحسم نتيجتها في الدقيقة 85، عبر هجمة مرتدة لم يتوانَ اللاعب تيمبينوكسي لورش في هز شباك محمد الشناوي.

«الإمارات اليوم» تسلط الضوء على أربعة أرقام سلبية لمنتخب الفراعنة بعد الوداع المبكر للعرس القاري، على النحو التالي:

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.