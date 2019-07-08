شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أرقام سلبية للفراعنة بعد وداع العرس الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّع المنتخب المصري بطولة أمم إفريقيا 2019 من الدور ثمن النهائي، بخسارته أول من أمس، أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في مشهد نجح خلاله «الأولاد» في كيفية قراءة المباراة بالصورة الصحيحة، وحسم نتيجتها في الدقيقة 85، عبر هجمة مرتدة لم يتوانَ اللاعب تيمبينوكسي لورش في هز شباك محمد الشناوي.
«الإمارات اليوم» تسلط الضوء على أربعة أرقام سلبية لمنتخب الفراعنة بعد الوداع المبكر للعرس القاري، على النحو التالي:
لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 4 أرقام سلبية للفراعنة بعد وداع العرس الإفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.