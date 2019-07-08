الامارات | 26 رياضة فعالة لـ «أصحاب الهمم» في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن 26 رياضة فعالة لـ «أصحاب الهمم» في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة لتحليل بيانات لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي، ومدى الأثر الذي حققته المشاركات الاخيرة في البطولة الإقليمية التاسعة والألعاب العالمية للاولمبياد الخاص بأبوظبي، ومشاركات عدة في بطولات خارج الدولة في دول منها الولايات المتحدة الأميركية ومصر وأذربيجان؛ عن زيادة كبيرة تتجاوز 400% في أعداد اللاعبين، وزيادة تتجاوز 50% في عدد الرياضات المطروحة، وزيادة أعداد اللاعبات الإناث في 18 رياضة بنسبة تتجاوز 27%، وزيادة للاعبين الذكور في جميع الرياضات بنسبة 7%.

وأكدت الدراسة أن مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي عملت على تحسين نوعية التدريبات المقدمة للاعبين ورفع الكفاءة الفنية لدى الفريق الفني، ما أثر بشكل كبير في الأداء المشرف للاعبين من خلال الألعاب العالمية وحصدهم 182 ميدالية ملونة، ليكون ترتيب الإمارات الخامس عالمياً والأول على مستوى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، حيث حظي أداء المنتخب بإشادة كبيرة من قبل المكتب الدولي للاولمبياد الخاص والعديد من المختصين بمجال الرياضة ورياضة أصحاب الهمم، وأشارت الدراسة إلى أن هناك 26 رياضة فعالة لمنتخب الإرادة في الإمارات.

وقالت الدراسة: «استطاعت المؤسسة خلال الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أن تشكل أكبر وفد رياضي في تاريخ الرياضة الإماراتية بمشاركة 297 رياضياً وأكثر من 94 شخصاً من الأجهزة الفنية والعلاجية والمرافقين، ليشاركوا في 24 لعبة رياضية مختلفة، منها 18 تم المشاركة فيها بمنتخبات رجالية ونسائية، 12 منها جديدة تماماً على ساحة رياضة الأولمبياد الخاص تم استحداثها في عام 2018 تنفيذاً لخطط المؤسسة الاستراتيجية، وتحقيقاً لخطط المؤسسة التي نصت على مشاركة المنتخب في جميع الرياضات المطروحة في الألعاب العالمية لهدف تحقيق مشاركة مشرفة وتاريخية، ولإعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية المواطنين والمقيمين على أرض الدولة واللاعبين الموحدين من المشاركة، ليصبح هذا منتخب (منتخب الإرادة) نقلة نوعية وقفزة كبيرة في رياضة الدولة استحقت من خلاله المؤسسة جائزة الإنجاز الرياضي لعام 2019».

من حانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة الاولمبياد الخاص الإماراتي، طلال الهاشمي، تعقيباً على هذه الدراسة: «نحن اليوم في مرحلة ما بعد الألعاب العالمية التي نسعى من خلالها إلى حمل الإرث وتفعيل برامج الأولمبياد الخاص في إمارات الدولة كافة، وبالتعاون مع جميع الشركاء، نركز في جميع برامجنا على الدمج المجتمعي الشامل الذي يتحقق بشراكة الجميع، ونقوم بتطوير منظومة متكاملة سيتم إطلاقها على مراحل لتفعيل البرامج في جميع المناطق مع نهاية عام 2019».

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تعزيز الرياضات الموحدة

ذكرت الدراسة أن مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي تعمل على تعزيز مفهوم الرياضات الموحدة، التي تقوم على مبدأ الدمج الرياضي لأصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية مع الأشخاص من غير أصحاب الهمم في المنتخبات الرياضية، من خلال استغلال قوة الرياضة وممارسة الرياضة بإقامة مسابقات رياضية يشارك فيها أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية الى جانب أقرانهم من غير المعاقين في فريق واحد، سواء في الرياضات الفردية أوالجماعية، بهدف زيادة التواصل الاجتماعي مع الشركاء وتكوين الصداقات.

تنمية الرياضات النسائية

أكدت الدراسة أنه تم التركيز على تنمية الرياضات النسائية وتشكيل فرق في معظم الرياضات لما لها من أهمية كبرى في تنمية قطاع الرياضة النسائية في الدولة بشكل عام، وتعزيز فرص المشاركة والدمج المجتمعي للفتيات والسيدات ذوات الإعاقة الذهنية.