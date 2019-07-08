الامارات | الوحدة يلتقي فينلو الهولندي غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يلتقي فينلو الهولندي غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينهي فريق الكرة بنادي الوحدة مساء اليوم استعداداته للمباراة الودية الثالثة له في معسكره الخارجي المقام حاليا بهولندا استعدادا للموسم الجديد والذي يمتد حتى 20 يوليو الجاري. ويلعب الوحدة مباراته الودية الثالثة خلال المعسكر غداً مع فريق فينلو الهولندي في مباراة قوية، سيحاول من خلالها المدير الفني للفريق موريس شتاين التوصل للتشكيلة الأساسية المثالية للفريق، والتي سيعتمد عليها في الموسم الجديد. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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