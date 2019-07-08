الامارات | وليد عمبر ينضم إلى اتحاد كلباء رسمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عمبر ينضم إلى اتحاد كلباء رسمياً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، التعاقد مع لاعب شباب الأهلي، وليد عمبر، على سبيل الإعارة لموسم واحد.
حضر مراسم توقيع العقد رئيس شركة اتحاد كلباء علي حسين اللوغاني، ومسؤولو النادي.
ويعتبر وليد عمبر من نخبة اللاعبين المواطنين الذين يجيدون اللعب في مراكز الهجوم، وشهدت الفترة الماضية تلقيه الكثير من العروض، قبل أن تنجح إدارة النمور في حسم الصفقة.
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