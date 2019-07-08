الامارات | 220 مشاركاً في معسكر «عطلتنا غير»

شكرا لقرائتكم خبر عن 220 مشاركاً في معسكر «عطلتنا غير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق، أمس، معسكر صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير» الذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي ويستمر حتى الأول من أغسطس المقبل، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً في مركز شباب الشارقة، لـ220 مشاركاً من 7 إلى 12 عاماً من الجنسين، ويتضمن عدداً من الانشطة والفعاليات العلمية والرياضية والترفيهية والدينية والثقافية ورحلات منوعة تلبي رغبات جميع المشاركين، وتجمع بين المتعة والتسلية والفائدة، ما يسهم في بناء شخصية متكاملة قادرة على العطاء والابداع. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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