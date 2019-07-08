الامارات | ريجيكامب يستدعي 6 من رديف الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيكامب يستدعي 6 من رديف الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، استدعاء ستة لاعبين من فريق الرديف في «الإمبراطور» لخوض فترة الإعداد التي ستنطلق في 14 الجاري، بإجراء التجمع الداخلي في النادي بدبي، وعمل الفحوص الطبية للاعبين.

وذكرت شركة الكرة الوصلاوية، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن ريجيكامب قرر استدعاء كل من حارس المرمى مبارك مطر، والمدافعين يوسف المهيري وعبدالرحمن صالح، ولاعب الوسط محمد كيدي، والمهاجمين عبدالله مال الله وغانم أحمد، لينضموا إلى فترة الإعداد الخاصة بـ«الأصفر» استعداداً للموسم المقبل.

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ومن المقرر أن يخوض الوصل معسكراً إعدادياً في النمسا، إذ ستسافر بعثة «الإمبراطور» في 22 الجاري، على أن يستمر المعسكر إلى 18 أغسطس المقبل، قبل العودة إلى دبي وخوض المرحلة الأخيرة من الإعداد.

من جهة أخرى، أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن عدم تجديد عقد اللاعب راشد الهاجري، متوجهة إليه بالشكر على الفترة التي قضاها مع «الفهود»، ومتمنية التوفيق له في المرحلة المقبلة.

يذكر أن الوصل تعاقد خلال «ميركاتو الصيف» مع كل من: حبوش صالح قادماً من بني ياس، والبرازيلي ويلتون سواريز قادماً من الشارقة، ومحمد البيرق من اتحاد كلباء، وحميد سالمين من الظفرة، والبرازيلي لوكاس غالفاو من إنغولشتات الألماني، والغاني بشير الحسن في صفقة انتقال حر، بينما أكدت وسائل الإعلام الإكوادورية إتمام صفقة انتقال اللاعب الإكوادوري فيرناندو غايبور إلى «الإمبراطور» قادماً من نادي إندبيندينتي الأرجنتيني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ولكن شركة الكرة الوصلاوية لم تعلن حتى الآن التعاقد مع اللاعب الإكوادوري.