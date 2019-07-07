الان تتابع #الجزائر تتأهل لربع نهائي الأمم الأفريقية بعد الفوز بثلاثية على #غينيا #الجزائر_غينيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 28 دقيقة - 12:00 ص, 8 يوليو 2019 م التعليقات: 0 تأهل المنتخب الجزائري إلى دور الثمانية في نهائيات كأس أمم أفريقيا بعد فوزه على نظيره الغيني بثلاثة أهداف مقابل لاشيء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #الجزائر تتأهل لربع نهائي الأمم الأفريقية بعد الفوز بثلاثية على #غينيا #الجزائر_غينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.