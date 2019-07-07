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الجزائر تواصل الإبداع وتصعد لدور الثمانية بأمم أفريقيا بثلاثية في شباك غينيا

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الألمانية د.ب.أ 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل المنتخب الجزائري حملته نحو استعادة لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، الغائب عن خزائنه منذ 29 عاما، وذلك عقب تأهله لدور الثمانية في نسخة المسابقة القارية المقامة حاليا في مصر، بفوزه الثمين والسهل 3 / صفر على منتخب غينيا اليوم الأحد في دور الستة عشر للبطولة.

وجاء فوز المنتخب الجزائري، ليمنح الكرة العربية أول مقعد لها في دور الثمانية بالبطولة، بعدما ودع المنتخبان المغربي والمصري البطولة من دور الستة عشر.

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وحقق المنتخب الجزائري، الفائز باللقب عام 1990، انتصاره بأقل مجهود، حيث كان بإمكانه إضافة المزيد من الأهداف، في ظل تفوق القدرات الفنية للاعبيه على المنتخب الغيني.

وافتتح يوسف البلايلي، المحترف في صفوف الترجي التونسي، التسجيل للجزائر في الدقيقة 24، قبل أن يضيف رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وتكفل (البديل) آدم وناس بتسجيل الهدف الثالث للمنتخب الملقب بـ(محاربو الصحراء) في الدقيقة 82.

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