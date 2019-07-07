شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: شئنا أم أبينا اتحاد الكرة هو المسؤول عما حدث للمنتخب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه تقدم باستقالته رسميًا إلى الاتحاد، صباح اليوم، الأحد، مضيفًا أننا «شئنا أم أبينا الاتحاد هو المسؤول عما حدث للمنتخب».

وأضاف شوبير، في برنامج «الحكاية» على قناة «أم بي سي مصر»: «كانت هناك حالة ثورة في الشارع المصري بسبب هزيمة المنتخب، واللي ميشوفش من الغربال يبقى أعمى، واتحاد الكرة هو المسؤول الأول عن المنتخب»، مضيفًا: «الدولة قدمت كل إمكانياتها لتنظيم البطولة، ولم أر إمكانيات عظيمة مثل هذا الشكل».

وتابع: «أنا بقالي 6 أشهر في الاتحاد فقط، وهاني أبوريدة كان المسؤول الأول عن المنتخب، والقرارات تخرج منه، ولكن هذا لا يبرئ باقي أعضاء الاتحاد»، مؤكدًا أن «الاستقالة كانت من داخل الأعضاء بعد إحساسهم الداخلي بالمسؤولية».