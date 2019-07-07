شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدغشقر يهنئ منتخب بلاده بالتأهل لدور الـ8 بكأس أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
هنأ أندريه راجوليناز، رئيس جمهورية مدغشقر، لاعبي منتخب بلاده بالتأهل للمرة الأولى في التاريخ لدور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.
وتأهل منتخب مدغشقر لدور الثمانية بفوزه في اليوم، الأحد، في دور الستة عشر على المنتخب الكونغولي 4 / 2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لكل فريق.
وكان رئيس مدغشقر اجتمع بلاعبي منتخب بلاده قبل المباراة لتحفيزهم وتشجيعهم على الفوز.
وأشاد رئيس مدغشقر بالروح العالية والأداء الرجولي للاعبي منتخب بلاده.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مدغشقر يهنئ منتخب بلاده بالتأهل لدور الـ8 بكأس أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.