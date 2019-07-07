شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدغشقر يهنئ منتخب بلاده بالتأهل لدور الـ8 بكأس أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

هنأ أندريه راجوليناز، رئيس جمهورية مدغشقر، لاعبي منتخب بلاده بالتأهل للمرة الأولى في التاريخ لدور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

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وتأهل منتخب مدغشقر لدور الثمانية بفوزه في اليوم، الأحد، في دور الستة عشر على المنتخب الكونغولي 4 / 2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لكل فريق.

وكان رئيس مدغشقر اجتمع بلاعبي منتخب بلاده قبل المباراة لتحفيزهم وتشجيعهم على الفوز.

وأشاد رئيس مدغشقر بالروح العالية والأداء الرجولي للاعبي منتخب بلاده.