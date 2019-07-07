شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا .. كينو ينتقل الى الجزيرة الإماراتي على سبيل الإعارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، ضم كينو صانع الألعاب البرازيلي من بيراميدز، مساء اليوم الأحد، على سبيل الإعارة.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الجزيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلنًا إبرامه صفقة كينو قادمًا من بيراميدز.
وأوضح حساب الجزيرة عبر "تويتر": "محمد سيف السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، أتوجه نيابة عن الشركة بالشكر الجزيل لسعادة سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز وإدارة النادي المصري الشقيق".
وأشار: "أشكر مسؤولي بيراميدز على تسهيل انتقال كينو وعلى التعامل الاحترافي والروح الطيبة التي أظهروها خلال التفاوض".
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