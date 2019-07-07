شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا .. كينو ينتقل الى الجزيرة الإماراتي على سبيل الإعارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، ضم كينو صانع الألعاب البرازيلي من بيراميدز، مساء اليوم الأحد، على سبيل الإعارة.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الجزيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلنًا إبرامه صفقة كينو قادمًا من بيراميدز.

وأوضح حساب الجزيرة عبر "تويتر": "محمد سيف السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، أتوجه نيابة عن الشركة بالشكر الجزيل لسعادة سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز وإدارة النادي المصري الشقيق".

وأشار: "أشكر مسؤولي بيراميدز على تسهيل انتقال كينو وعلى التعامل الاحترافي والروح الطيبة التي أظهروها خلال التفاوض".