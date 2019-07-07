شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الحميد: استقالة اتحاد الكرة حلم انتظره غالبية الشعب المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمرو عبدالحميد إن استقالة اتحاد الكرة المصري حلم انتظره غالبية الشعب المصري بعد الخروج المهين لمنتخب مصر من كأس العالم العام الماضي والذي أقيم في روسيا، حيث هزم منتخب مصر في الثلاث مباريات التي خاضها، كما ذكر أن بعض أعضاء اتحاد كرة القدم في مصر «جلدهم تخين»، على حد وصفه.

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وأضاف «عبدالحميد»، خلال تقديمه برنامج «رأي عام»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن ما جرى من هزائم كروية وإخفاقات كان يجب على الاتحاد ورئيسه تقديم استقالته ليس أمس فقط بل من فترة زمنية طويلة، مؤكدًا أن استقالات الأعضاء في اتحاد الكرة أشفت غليل الجمهور الحزين.

وأكد الإعلامي أن منتخب مصر فشل في تخطي الدور الـ16 في بطولة كاس الأمم الأفريقية وهُزم من جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شيء، رغم أن الدولة المصرية لم تبخل بكل هيئاتها ومؤسساتها عن تقديم الإمكانيات اللازمة لكي يتحقق الأمل وهو كأس البطولة، كافة الإمكانيات كانت موجودة ومتوفرة، سواء من يوم الافتتاح الرائع للبطولة وحتى الآن.

وأوضح أن حفل الافتتاح أبهر العالم وتحدثت عنه كل صحف العالم، وأثبت أن مصر قادرة على تنظيم بطولات على أعلى مستوى، وبشكل لا يقل عن أي دولة في العالم، مضيفًا: «فعلا السنة اللي فاتت كنا منبهرين بالحفل كأس العالم في روسيا، والحمد لله عملنا الافتتاح بشكل مبهر».