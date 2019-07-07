مشادة بين جمال بلماضي وإداري غيني

أنهى الحكم الرابع في مباراة الجزائر وغينيا، مشادة خفيفة حدثت بين جمال بلماضي مدرب الخضر، وأحد إداريي منتخب غينيا، قبل أن تتطور الأمور بين الطرفين.
وبدأت الأزمة بعدما اشتكي بلماضي من إضاعة لاعبي غينيا الوقت، ليعترض الإداري وتحدث أزمة ليتدخل الحكم الرابع وينهي الأمر ويطالب كل منهم بالالتزام بالمنطقة الفنية الخاصة به، وعدم إحداث أي مشاكل او أزمات.
ويواجه المنتخب الجزائري نظيره الغيني في إطار مباريات دور ال 16 من بطولة أمم أفريقيا.
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