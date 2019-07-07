نجمة مونديال السيدات: الجنون قادنا إلى اللقب

أبدت قائدة منتخب أمريكا للسيدات، ميجان رابينو، سعادتها بنجاح منتخبها في الفوز بكأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا، للمرة الرابعة في تاريخه، والثانية على التوالي في تاريخ اللاعبة الشخصي، مؤكدة بأنها فخورة بزميلاتها اللاعبات.

وقد ساهمت رابينو، 34 عاما، في فوز منتخبها بالمباراة النهائية على هولندا، بتسجيلها الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 61 من الشوط الثاني، لتنهي المباراة بنتيجة 2-0، وتنال جائزتي أفضل لاعبة في البطولة، وهدافة البطولة برصيد 6 أهداف.

وعبرت نجمة البطولة بعفوية بعد التتويج لشبكة (فوكس سبورتس) الأمريكية قائلة: "إنه شعور لا يصدق، لقد لعبنا كمجموعة واحدة لنقوم بكثير من الأمور، لقد حضر المباراة جميع أصدقائنا وعائلاتنا، وهذا أمر مثير".

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وأضافت: "لعبنا كالمجانين، وهذا ما يجعلنا مميزين، ليس لدينا نية للتوقف والاعتزال، وسنفعل أي شي للفوز".

وأشادت رابينو بزميلتها الشابة روز لافيل، 24 عاما، التي سجلت الهدف الثاني في الدقيقة 69 من الشوط الثاني، بعد مجهود فردي، لتكون موهبتها المفاجأة السارة لكأس العالم 2019.

وأكدت بالقول: "هذا ما كانت تفتقده، لقد كانت لاعبة خطيرة، وقد ساعدتنا في فتح المساحات بالملعب، والآن تلقت مكافأتها في مباراة كبيرة، أنا فخورة بموهبتها، إنها نجمة".