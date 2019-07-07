«أخضر الناشئين» يهزم نظيره السوري بثلاثية في بطولة غرب آسيا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) تغلب المنتخب السعودي على المنتخب السوري بثلاثة أهداف دون رد اليوم (الأحد) ضمن مباريات بطولة غرب آسيا للناشئين لكرة القدم. تغلب المنتخب السعودي على المنتخب السوري بثلاثة أهداف دون رد اليوم (الأحد) ضمن مباريات بطولة غرب آسيا للناشئين لكرة القدم. وسجل أهداف الأخضر وليد عياش بالدقيقة 15، وصالح برناوي بالدقيقة 65، ثم أضاف فواز المطيري الهدف الثالث بالدقيقة الأخيرة من المباراة.



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