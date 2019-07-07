شكرا لقرائتكم خبر عن مدغشقر تواصل مفاجآتها وتبلغ ربع نهائي «أمم أفريقيا» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (الإسكندرية)واصلت مدغشقر مفاجآتها في مشاركتها الأولى وبلغت الدور ربع النهائي من نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في مصر، بعد تغلبها على جمهورية الكونغو الديموقراطية 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي اليوم (الأحد) في الإسكندرية في ثمن النهائي.
وسجل إبراهيم أمادا (9) وفانيفا أندرياتسيما (77) هدفي مدغشقر، وسيدريك باكامبو (45) وشانسيل مبيمبا (90).
وفي ركلات الترجيح، سجل أمادا ورومان ميتانير وتوماس فونتين وجيروم مومبريس لمدغشقر، وباكامبو وبول جوزيه مبوكو للكونغو الديموقراطية التي أهدر لها كل من مارسيل تيسيران ويانيك بولاسي.
وتلتقي مدغشقر في الدور ربع النهائي مع الفائز من مباراة الجزائر وغينيا.
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