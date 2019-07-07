مدغشقر تقصي الكونغو وتبلغ دور الـ 8 الأفريقي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مصر تأهل منتخب مدغشقر لدور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليًا بمصر. وبلغ مدغشقر الدور ربع النهائي في مشاركته الأولى بالبطولة القارية بعد فوزه بركلات الترجيح أمام جمهورية الكونغو 4-2. Advertisements وقد امتدت المباراة لركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما في الأشواط الأصلية، واستمر التعادل في الأشواط الإضافية. وسجل لمنتخب مدغشقر اللاعب إبراهيم أمادا عند الدقيقة 9 واللاعب فانيفا ايما عند الدقيقة 77، بينما سجل لمنتخب جمهورية الكونغو اللاعب سيدريك باكامبو عند الدقيقة 21 واللاعب شانسيل مبيمبا عند الدقيقة 90. وحصل لاعب منتخب مدغشقر انيست أندرياننتنينه على أفضل لاعب في المباراة.



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