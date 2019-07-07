العجوز خيمينيز يثير أزمة في الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسبب اقتراب نادي الاتحاد من التعاقد مع التشيلي لويس خيمينيز الذي يحمل جواز سفر فلسطينيا في أزمة كبيرة على مواقع السويشيل ميديا، حيث هاجمت الجماهير الإدارة واستغربت من إقدامها على مفاوضة لاعب عمره 35 عاما.

وخاض خيمينيز (35 عاما) تجارب عديدة في مسيرته، أهمها برفقة فريق إنترميلان الإيطالي بين عامي 2008 و2010 وحقق معه لقب الكالتشيو، ثم لعب أيضا لبارما الإيطالي وويست هام الإنجليزي، قبل أن يصل إلى محطة الخليج ويلعب لخمسة أندية الأهلي والنصر الإماراتيين، والغرافة وقطر والعربي القطريين، وفي الموسم الماضي عاد المخضرم خيمينيز إلى بلاده والتحق بصفوف فريق باليستينو التشيلي أو فلسطين، ويأتي التعاقد معه بتوصية من المدرب سييرا.

وفي الإطار نفسه، اقترب الاتحاد من إعادة لاعبه السابق محمد أبوسبعان المحترف الحالي في صفوف الفيصلي، بعد التعاقد مع الأرجنتيني إيمانويل فيكيو.