«دراجتي السعودية» تتألق في طواف أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتم 25 دراجا من مجموعة «دراجتي السعودية» أمس مشاركتهم في طواف أوروبا 2019، الذي نظمته المنظمة العالمية التطوعية لركوب الدراجات GBI لتحفيز الرياضيين للعمل التطوعي والخيري، بمشاركة أكثر من 400 دراج يمثلون 40 دولة من مختلف دول العالم. وقطع الدراجون في هذا المحفل الدولي مسافة 700 كلم بدراجاتهم الهوائية من إيطاليا، مرورا بالنمسا، ختاما بألمانيا.

وأوضح مؤسس دراجتي السعودية عبدالله الوثلان أن كل فريق مشارك يحمل رسالة توعوية أثناء الطواف الأوروبي، حيث اختارت مجموعة «دراجتي السعودية» في مشاركتها الثالثة على التوالي رسالة سامية لدعم أطفال السرطان لهذا العام تحت شعار «لن ننساكم»، بهدف توعية المجتمع بخطورة مرض السرطان وأهمية الوقاية منه، مقدما شكره لجميع الأعضاء المشاركين، وللاتحاد السعودي للدراجات، وجمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، على تعاونهم وإسهامهم في دعم هذه المبادرة، مبينا أن اللجنة المنظمة للطواف حددت مسار طواف أوروبا القادم، الذي سينطلق في يوليو 2020 من مدينة أمستردام الهولندية، ختاما بفرانكفورت الألمانية.