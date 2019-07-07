انتصاران سعوديان على أمريكا وأستراليا في أولمبياد نابولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت الجامعات السعودية مشاركتها في الأولمبياد الصيفي العالمي للجامعات، والذي تستضيفه مدينة نابولي الإيطالية حتى 14 يوليو الحالي، تحت شعار «لتكون متميزا»، بمشاركة أكثر من 6000 طالب وطالبة يمثلون 100 دولة.

وتأهل اللاعب جواد الداوود إلى دور الـ32 في منافسات المبارزة بعد فوزه على منافسه الأمريكي 13/15 في ملعب بارونيسي في نابولي. وفي منافسات الفردي لكرة الطاولة تغلب علي السادة على منافسه الأسترالي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد على صالة ملعب بلاترين كون في مدينة نابولي، وسيخوض غدا مواجهة أمام منافسه الروماني، وفي حالة فوزه سيتأهل لدور الـ16.

وحقق السباح محمد معتوق نوار المركز السابع في منافسات السباحة لمسافة 200 متر «صدر»، كما حصل زميله عمار ياسر آل حميد على المركز الرابع في منافسات 50 مترا «ظهر»، في المسبح الأولمبي بنابولي.