الراجحي ينافس 96 بطلا عالميا على لقب الحرير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يسعى سائق الراليات السعودي يزيد الراجحي إلى المحافظة على لقبه بطلا لرالي طريق الحرير الذي انطلق أمس ويستمر حتى 16 من يوليو الجاري، ويعرف عالميا بكونه «نسخة مصغرة من رالي داكار»، حيث يساعد في اكتساب السائق خبرة كبيرة ومفيدة من أجل رالي داكار.

وسيراقب الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» رالي هذا العام لدراسة إمكانية إدراجه ضمن جدول جولات كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة «فيا - كروس كانتري»، التي ينظمها الاتحاد، علما بأن نقطة الانطلاقة ستكون من مدينة إيركوتسك الروسية جنوب شرق سيبيريا والنهاية في مدينة دونهوانغ الصينية، مرورا بدولة منغوليا.

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ويشارك في نسخة هذا العام 97 سائقا ودراجا، منهم 54 في فئة السيارات. ويمتد مسار نسخة هذا العام إلى 5 آلاف كيلومتر، منها 2600 كيلومتر تقريبا مراحل خاصة خاضعة للسرعة، مقسمة على عشر مراحل.

وتحدث يزيد الراجحي عن مشاركته قائلا «من الجميل العودة إلى منطقة وسط آسيا، حيث خضنا الشهر الماضي رالي كازاخستان، والآن سنخوض رالي طريق الحرير، التحديات لن تكون واحدة، بل مختلفة تماما ومتنوعة أيضا، الأمر الذي يدفعك لاستخلاص كل خبراتك لخوضه، ولدينا مسارات صحراوية وترابية وبرية ومناطق قاحلة».

وتابع «سنضغط بكل ما أوتينا للفوز بالسباق، حققت أفضل انتصاراتي في الراليات الصحراوية في هذا الرالي، نحن نرى لكل مشاركة نخوضها على أنها تدريب وتحضير لخوض التحدي الأهم وهو رالي داكار 2020 في المملكة، ويوفر لنا رالي طريق الحرير، إذ يوصف بأنه رالي داكار صغير».