أخضر رفع الأثقال إلى بطولة العالم في باكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كثف المنتخب السعودي لرفع الأثقال لذوي الإعاقة تدريباته في معسكره الخارجي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال التي ستقام في كازاخستان غدا وتستمر على مدار ثلاثة أيام.

ويشارك في المعسكر 7 رباعين، هم: ميسر العليمي، عبادة هوساوي، أصيل هوساوي، عبدالعزيز سحلول، طارق بالغيث، سعيد هوساوي، خالد الناجم، ويجرون تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية تحت إشراف المدرب علي اليامي، ومساعده فتحي يعقوب، ومشرف الإعاقة عبدالسلام العبدالسلام، والمعالج حسني بوقس، والإداري بندر المغيصيب.

يذكر أن الأخضر بدأ المرحلة الأولى بمعسكر داخلي في صالة اللجنة البارالمبية بالرياض لمدة 10 أيام، غادر بعدها إلى باكو لخوض المرحلة الثانية التي سيغادر منها إلى كازاخستان للمشاركة في البطولة.