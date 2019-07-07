شكرا لقرائتكم ثروت سويلم يمثل الجبلاية بعمومية كاف 18 يوليو المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يمثل الاتحاد المصري لكرة القدم فى اجتماعات الجمعية العمومية المقبلة للاتحاد الافريقي "كاف"، ثروت سويلم المدير التنفيذى القائم بأعمال رئيس الجبلاية. وتقام الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يوم 18 يوليو الجاري بالقاهرة بأحد فنادق الزمالك. Advertisements وقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة استقالته من منصبه عقب الخروج المهين للمنتخب الوطني الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بالأمس وسط حضور جماهيرى تجاوز 60 ألف مشجع على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

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