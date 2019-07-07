شكرا لقرائتكم مصدر مقرب من جنش يكشف مدة غيابه عن الملاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من محمود جنش حارس الزمالك والمنتخب الوطنى أن الطبيب أخطره بعد الجراحة التى أجراها فى ألمانيا إن فترة غيابه عن الملاعب ستكون 6 أشهر من أجل التعافى بصورة جيدة ويصبح جاهزا للعودة إلى فريقه.

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تابع المصدر ذاته إن جنش فى الوقت يقضى فترة راحة سلبية بعد الجراحة على أن يتحدد خلال الفترة المقبلة موعد عودته إلى القاهرة قبل التأهيل بعد ذلك مجددا فى ألمانيا.

وكان جنش قد وصل إلى ألمانيا الثلاثاء الماضى فور حصوله على تأشيرة الدخول إلى ألمانيا التى تقدمت إدارة المنتخب بالحصول عليها من السفارة الألمانية بالقاهرة بشكل عاجل بعد صدور التقرير الطبي بضرورة إجراء جراحة عاجلة للحارس بعدما تعرض لإصابة عبارة عن قطع في وتر أكيليس خلال التدريبات السابقة لمباراة أوغندا فى ختام الدور الأول بأمم إفريقيا وأجرى جنش جراحة ناجحة فى ألمانيا تمهيدا لخوض برنامجا تأهيليا فى الفترة المقبلة.