شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض اول تدريباته على ملعب بلاندرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض فريق الزمالك، أول تدريباته على ملعب بلاندرى بمنطقه أجروسي الجبليه بقبرص، وعقد خالد جلال المدير الفنى، جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران، واستهلها بقراءة الفاتحة.

وكانت بعثة الزمالك وصلت ظهر اليوم، إلى أحد الفنادق بمنطقة أجروسي الجبلاية لاستكمال المعسكر الخارجي بقبرص في إطار الاستعدادات لاستئناف بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وشدد المدير الفنى للزمالك خلال الجلسة على أن المقياس عنده الأداء داخل الملعب وليس هناك لاعب أساسي وآخر احتياطى، مشيرا إلى أن المعسكر الحالي فرصة لوصول جميع اللاعبين إلى أعلى فورمة بدنية وفنية كما قال جلال للاعبين:"المباريات الثلاثة المتبقية من عمر الدوري مصيرية، لكم جميعا وعلينا أن نركز فقط في التدريبات".

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فيما قام اليوناني أنطونيو مدرب أحمال الزمالك بقيادة عمليه تدريبات الجانب البدني للاعبين بالجري حول الملعب ثم إجراء بعض تدريب الاطالات والتقويات فيما قاد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك، تدريبات قوية لحراس مرمى الفريق عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف، وركز أيمن طاهر خلال المران على التصويبات بعيدة المدى.

وقام خالد جلال، بتقسيم لاعبي الفريق إلى مجموعتين، وقاد المجموعة الأولى عبد الحميد بسيوني، المدرب العام، والثانية تامر عبد الحميد والثالثة أمير عزمي، وتم خلالها تنفيذ كيفية الضغط على المنافس وسرعة الارتداد من الخلف للأمام.

ويخوض الزمالك فى الخامسة من مساء غدا الإثنين، مباراته الودية الثانية في معسكر قبرص الخارجى أمام فريق أنورثوسيس فاماغوستا، ويعتبر أنورثوسيس فاماغوستا ضمن أندية القمة بالدورى القبرصى وسبق له الفوز ببطولة الدوري 13 مرة وبطوله الكأس عشر مرات وقد احترف بين صفوفه مجدى طلبه نجم الزمالك والأهلي السابق وكذلك أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك الحالي والذي حقق معه الفوز بالدرع موسم 2007 - 2008.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك ثلاث مباريات ودية خلال تواجده بالمعسكر خلال الفترة الجارية أيام 8 و 10 و 12 من شهر يوليو الجارى قبل العودة الى القاهرة.