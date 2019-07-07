شكرا لقرائتكم عمومية الجبلاية تطالب بتولى سويلم رئاسة اتحاد الكرة .. أعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالبت أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتطبيق لائحة الجبلاية فيما يتعلق بتولى ثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية المهمة لمدة 3 شهور، عقب الاستقالة الجماعية للمجلس.

قال مصدر بالجمعية العمومية إن تعيين سويلم لمدة 3 شهور والدعوة خلالها للإنتخابات سيقطع الطريق على المجلس المستقيل ويمنعه من خوض الانتخابات فى ظل حالة الغضب الموجودة فى الشارع الكروى ضدهم.

تابع أنه فى حالة تعيين لجنة مؤقتة لمدة 6 شهور أو سنة، لن يكون هناك مانع بعد هذه المدة من خوض أعضاء المجلس المستقيل الانتخابات المقبلة ما يعنى عودتهم لمجلس الجبلاية مجددا.

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كان هاني أبو ريدة أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم ، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا .

وقال أبو ريدة إن هذا القرار يأتي كإلتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شئ تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل.

وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق أكد أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسئولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه.

كما أكد أبو ريدة أنه من واقع المسئولية الوطنية فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدف نسعى جميعا لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا.