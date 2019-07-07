شكرا لقرائتكم المقاصة تضم لاعب منتخب أوغندا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة مصر المقاصة فى التعاقد مع خالد أوتشو مدافع وسط المنتخب الأوغندى بعد مفاوضات استمرت طيلة الثلاثة أيام الماضية .

كان اوتشو قد تألق مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر وأظهر إمكانيات فنية عالية وهو ما جعله محط أنظار العديد من أندية الدورى الممتاز على رأسهم المقاصة والإنتاج الحربى .

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وقد رحب اللاعب فى البداية بخوض تجربة احتراف بالدورى المصرى بسبب الجماهيرية ومراقبته من الأندية الاوروبية ، خاصة وأن أوتشو مازال صغير السن ويحلم بالإنتقال لإحدى الاندية الاوروبية .

الجهاز الفنى لمصر المقاصة شاهد اللاعب فى كافة المباريات التى خاضها بكأس الأمم وخاصة امام المنتخب المصرى الذى اجاد فيه مدافع وسط اوغندا بشكل ملاحظ مما دفع مجلس الإدارة يسابق الزمن للتعاقد معه .