شكرا لقرائتكم إبراهيم حسن يدرس خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بنادي سموحة خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

وقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة استقالته من منصبه عقب الخروج المهين للمنتخب الوطني الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بالأمس وسط حضور جماهيرى تجاوز 60 ألف مشجع على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وسبق أن حاول نجم الأهلى السابق ومنتخب مصر خوض انتخابات اتحاد الكرة لولا ظروف الوقت الضيق التى أبعدته عن سباق الانتخابات الماضية وقبل الماضية قبل اتخاذ القرار الرسمي.

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