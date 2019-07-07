شكرا لقرائتكم أجيرى يحمل هاني رمزي مسئولية استبعاد كهربا وعبد الله جمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حمل خافيير اجيرى المدير الفنى المقال من منصبه عقب الخروج المهين للمنتخب الوطني الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بالأمس وسط حضور جماهيرى تجاوز 60 ألف مشجع على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي المسئولية الكاملة لاستبعاد عدد من العناصر لمساعده هاني رمزي.

وقال أجيرى للجهاز الفنى المعاون عقب الخروج مباشرة من أمم أفريقيا وقبل رحيله من مقر اقامة الفريق أنه اقتنع بالمجاملات وعدم أحقية عدد من اللاعبين بالتواجد فى تشكيلة الفراعنة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

واستبعد من قائمة المنتخب الوطني خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية عدد من اللاعبين على رأسهم محمود كهربا وعبد الله جمعة، وعمرو السولية وغيرهم من اللاعبين أصحاب القدرات الخاصة الذين تم استبعادهم برؤية فنية من هاني رمزي.