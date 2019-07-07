شكرا لقرائتكم جمال علام يعود إلى الصورة.. جولات رئيس الجبلاية السابق تكشف نيته الترشح لاتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مقربين من جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق والمستشار الخاص بمجلس إدارة الجبلاية عن عزمه الترشح لرئاسة مجلس الإدارة فى الفترة المقبلة.

وعقد جمال علام جلسات كثيرة خلال الأشهر الماضية رغبة منه فى خوض الانتخابات على مقعد عضوية مجلس إدارة الجبلاية أو النائب فى حالة وجود هاني أبوريدة وهو الأمر الذى تزايدت أسهمه خلال الفترة المقبلة لتولى المهمة خاصة بعد نجاحه فى تجاوز العديد من العقبات التى واجهت المجلس وقتها.

وقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة استقالته من منصبه عقب الخروج المهين للمنتخب الوطني الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بالأمس وسط حضور جماهيرى تجاوز 60 ألف مشجع على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.