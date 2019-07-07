شكرا لقرائتكم تعرف على موعد انتظام رباعى الأهلى الدولى فى معسكر إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم محمد الشناوي، وأيمن أشرف، ومروان محسن، ووليد سليمان، رباعي الأهلى الدولي في معسكر الفريق بمدينة اليكانتي الإسبانية بعد 4 أيام، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في بطولة امم إفريقيا التي تقام في مصر، بعدما ودع المنتخب الوطني البطولة أمس، السبت، من دور ال١٦ بالخسارة من جنوب إفريقيا.

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وكان الأهلي قد بدأ معسكره المغلق في مدينة اليكانتي أمس، ويخوض الفريق مرانه اليوم على فترتين وفقا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني بقيادة الأوروحواياني مارتن لاسارتين، ويخوض الأهلي تجارب ودية خلال معسكر اسبانيا لتنفيذ فكر الجهاز الفني خلال المعسكر التدريبي.

بعثة فريق الأهلى ضمت 34 لاعبا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم علي، وجونيور أجايى ومحمد هاني، وأحمد حمودي، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وأحمد طارق وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى.