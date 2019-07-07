Jesus الثاني: مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر Yalla MaTCH نقل حي الاسطورة ماتش البرازيل وبيرو...

كورة ستار مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر يلا شوت Yalla shoot اون لاين، نهائي كوبا امريكا البرازيل وبيرو بث مباشر كورة لايف السامبا kora star تعليق يوسف سيف، مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر اون لاين بدون تقطيع كورة لايف | يختتم العرس القاري في كوبا أمريكا اليوم عندما يستضيف منتخب البرازيل منتخب بيرو في المباراة النهائية الساعة 10 مساءاً، وتنقل مباراة البرازيل وبيرو يلا شوت بث مباشر اليوم على قناة bein max.

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بعد نهاية النشيد الوطني لمنتخبا البرازيل وبيرو، يبدأ نهائي كوبا أمريكا الآن مباشر، بدون تقطيع.

الدقيقة 15 لم ينتظر كثيراً منتخب السليساو ونجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب إيفرتون سواريس.، وتتعادل بيرو قبل نهاية الشوط الأول بهدف من ضربة جزاء للمهاجم المخضرم جاريرو.، وبعدها بثواني يسجل جابرييل خيسوس نجم مانشستر سيتي الهدف الثاني للستضيف.