رابط يعمل .. HD مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو اليوم كورة ستار Kora star يلا شوت بث مباشر البرازيل...

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يلا شوت بث مباشر، البرازيل وبيرو بث مباشر كورة ستار live Yalla يلا شوت مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو كورة اون لاين يوتيوب بث مباشر جودة متعددة الاسطورة بث مباشر البرازيل كورة لايف، وحذر كافو الأسطورة البرازيلية منتخب بلاده من الاستهانة بالبيرو بعد الفوز عليهم سابقا بأريحية تامة مبينا أن خط الهجوم يتميز بالسرعة والقوة والتي شاهدها في الأدوار الاقصائية ووضحت للجميع في مباراتهم امام تشيلي، وأعرب عن أمنيته بالفوز لكن مع توخي الحذر وأن اللعب في وسط الجمهور لا يعني أبدا ضمان الفوز باللقاء.

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وكان النجم البرازيلي نيمار قد تعرض لاصابة قبل بداية البطولة وحينها تحدث تيتي مدرب البرازيل أن اصابته قد تكون حافز للآخرين الذين يشاركون مكانه في الفريق

تشكيل بيرو: جاليسي، أدفينكولا، كامبرانو، أبرام، تراوكو، تابيا، يوتون، كاريللو، كويفا، فلوريس، جوريرو واللاعبين يقومون بعمليات الاحماء الآن

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الآن حفل الاختتام على أرض الملعب، بفقرات استعراضية راقصة وموسيقى وغناء ودقائق على انطلاقة الشوط الأول

بداية اللقاء البرازيل تبدأ بداية هجومية وانطلاقة من كوتينهو في الدقيقة السابعة ولكن الكرة تقطع وترتد لصالح بيرو

الدقيقة 15: جووول، الهدف الأول لمنتخب راقصي السامبا يسجله لاعبه ايفرتون اكتشاف ونجم هذه البطولة الذي أجبر تيتي على مشاركته بعد تألقه

الدقيقة 44: البيرو تعود للمباراة من ركلة جزاء بعد لمسة يد على سيلفا والنتيجة الآن تعود التعادل بهدف لكل فريق

الدقيقة 45: في أول دقيقة من الوقت بدل الضائع خيسوس يرد ويسجل الثاني للبرازيل

بداية الشوط الثاني الآن من اللقاء