bein max مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot كورة اون لاين kora live...

bein max في ليلة ينتظرها عشاق كرة القدم علي مستوي العالم حيث يلتقي منتخب البرازيل مع منتخب بيرو في نهائي كوبا امريكا 2019، حيث يستضيف ملعب ماراكانا هذا النهائي المثير الذي يجمع بين منتخبي البرازيل وبيرو، حيث يرغب منتخب السامبا في تحقيق لقب طال انتظارة علي منتخب بيرو في تلك البطولة.

مباراة البرازيل وبيرو

وقد تاهل منتخب البرازيل لتلك المبارة النهائية بعدما تخطي عقبة الارجنتين بهدفين دون رد في نصف النهائي ليتم صعودة الي المبارة النهائية بعد ان قدم مستوع رائع خلال تلك البطولة، بينما علي الصعيد الاخر صعد منتخب بيرو للمبارة النهائية بع ان تغلب علي تشيلي في مفاجاة من العيار الثقيل مع العلم ان منتخب تشيلي كان حاملا للقب في نسختين متتالين 2015،2016.

موعد مبارة الجزائر وبيرو

وتقام المبارة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة و الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية والساعة الثانية عشر بتوقيت الامارات وتذاع المبارة علي قنوات بي ان سبورت و تايم سبورت.

رابط مبارة البرازيل وبيرو