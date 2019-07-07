بالثلاثة || نتيجة مباراة الجزائر اليوم ضد غينيا الاستوائية”

وبدأت السهرة الكروية الدسمة، ونتابع معكم نتيجة مباراة الجزائر ضد غينيا اليوم في إطار مباريات دور 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقامة على ملاعب أرض مصر، وتعتبر مباراة اليوم بين الجزائر وغينيا هي أمل الجماهير العربية بعد صدمة خروج مصر والمغرب في مباريات دراماتيكية أحزنت الجماهير العربية، حيث يتنافس كلا الفريقين على التأهل لدور الثمانية، وسنستعرض من خلال هذا التقرير موعد والمباراة وتوقيت عرضها وكذلك سنتعرف على جميع القنوات الناقلة لأحداث مباراة محاربي الصحراء والفريق الغيني، كما سنستعرض أيضا التشكيل المتوقع لكلا المنتخبين وحظوظهم للفوز بنتيجة اللقاء.

فمن المقرر أن تستضيف أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي مباراة الليلة بين منتخبي الجزائر وغينيا وذلك ضمن منافسات دور 16، ويدير لقاء الليلة الحكم بيرنارد كاميل ويساعده في إدارة المباراة كلا من مساعد حكم أيفاريست مينكوانديي، ومساعد حكم مصطفى إبراهيم مدني، وكذلك حكم لويس هاكيزيمانا، أما عن توقيت اللقاء فمن المقرر انطلاق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم الأحد 7 يوليو بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

انتهت مباراة اليوم بين منتخب محاربي الصحراء بوز مستحق بثلاثية نظيفة على منتخب غينيا، ويتأهل منتخب الجزائر للدور 8 كأول منتخب عربي بعد سقوط الفراعنة وأسود الصحراء ومعهم موريتانيا، أحرز أهداف المباراة كلا من: يوسف بلايلي في الدقيقة 24 من المباراة

رياض محرز في الدقيقة 57 من المباراة

أدم أوناس في الدقيقة 82 من المباراة

مباراة الجزائر ضد غينيا موعد المباراة القنوات الناقلة