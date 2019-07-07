نتيجة مباراة الجزائر وغينيا اليوم الأحد وتفوق وتألق والمنتخب الجزائري أول العرب في ربع النهائي

نقدم نتيجة مباراة الجزائر وغينيا، في سادس مباريات دور الستة عشر من بطولة AFCON 2019 والتي تحتضنها مصر تلتقى اليوم الجزائر وغينيا في صراع من أجل العبور لدور الثمانية وتواجد أول منتخب عربي في هذا الدور هو طموح محاربي الصحراء الذين أبهروا الجميع في مباريات دور المجموعات وتحقيق العلامة الكاملة وتقديم آداء قوي بالأساسيين أو بالاحتياط.

مباراة الجزائر وغينيا

وقد نجح المنتخب الجزائري في وضع اسمه وسط المنتخبات المرشحة لنيل هذا اللقب بعدما كان بعيدا عن الترشيحات وذلك بسبب الانطلاقة القوية التي حققها وشملت الفوز على السنغال المرشح الأول للبطولة، حيث تحدث الكثير حول ما يفعله جمال بلماضي في الفريق وقدرته على بسط كلمته وجمع اللاعبين حوله لتحقيق هدف واحد.

الجزائر وغينيا

وفي تصريحات صحفية تحدث نجم المان سيتي رياض محرز عن نية زملائه على القتال للفوز باللقب هذا العام مؤكدا أنهم يمتلكوا القدرات الفنية المؤهلة لذلك بالاضافة للطموح والرغبة، مبرزا سعادته الكبيرة حين شهد تشجيع جماهير مصر له ودعمها في الاستادات التي أعرب عن اعجابه بمستواها وأرضيها والاستضافة الرائعة التي تمنحها مصر للكان الافريقي.

نتيجة مباراة الجزائر وغينيا

وكان المنتخب الجزائري قد نجح في الفوز على تنزانيا بثلاثية بعد اشراك بلماضي 9 لاعبين ليسوا من التشكيل الأساسي وأبهرو الجميع بآدائهم حتى أن الملعق دراجي قد مازح الجميع بأن مشاركة الجزائر غير قانونية فهى تشارك في الكان بمنتخبين وليس منتخب واحد.

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تشكيل المنتخب الجزائري: مبولحي، عطال، بن سبعيني، ماندي، بلعمري، قديورة، بن ناصر، فيغولي، بونجاح، بلايلي، محرز، وبهذا تعود القوة الضاربة من جديد لثعالب الصحراء.

دخول اللاعبين لعملية الاحماء، تواجد من الجماهير الجزائرية في مدرجات الملعب ليست بالصوةر الكبيرة ولكنها بصورة مقبولة مع بعض الجماهير المصرية

بعد نهاية عمليات الاحماء، الآن دخول اللاعبين مع طاقم الحكام لبداية اللقاء المنتظرة والمرتقبة من الجماهير العربية والجزائرية