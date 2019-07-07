الجزائر تفوز على غينيا بثلاثية نظيفة ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة الكان

يبحث منتخب الجزائر عن تخطي عقبة غينيا في مرحلة خروج المغلوب بدور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية، ويغيب عن منتخب غينيا نابي كيتا للاصابة، وقد صرح الجهاز الفني لفريقه أنه سيغيب حتى نهاية البطولة لاستعادة لياقته ومن ثم سيُشارك في استعدادات الفريق للموسم الجديد.

موعد مباراة الجزائر وغينيا

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت قطر والسعودية والتاسعة بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت الجزائر والسابعة بتوقيت جرينتش والحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي، وتُذاع على قناة تايم سبورت المصرية ذات التردد الأرضي وعلى قناة بي إن سبورت ماكس 1،2 بتعليق حفيظ دراجي.

نتيجة مباراة الجزائر وغينيا

وقد أكد رينارد مدرب منتخب الجزائر أنه يرفض الاستهانة بمنتخب غينيا إذ أن المغرب ومصر خرجت على يد بنين وجنوب إفريقيا، كما أنه سيبدأ المباراة بالقوة الضاربة لحصد التأهل لدور الثمانية، بينما أكد مدرب غينيا أن فوز بنين على المغرب قد أعطى لهم أمل في هزيمة الجزائر والتأهل إلى دور الثمانية.

الدقيقة 10: انطلاقة من جانب رياض محرز وتصويبة على المرمى ولكن تمر بسلام على مرمى غينيا.

الدقيقة 20: عرضة ولا أروع تصل لبغداد بونجاح ولكن تمر بسلام على مرمى غينيا وتمر خارج الملعب

الدقيقة 33: الجزائر تتقدم بهدف أول في المباراة

بداية شوط المباراة الثاني بين الجزائر وغينيا

رياض محرز يضع الهدف الثاني للجزائر في الشوط الثاني من اللقاء في الدقيقة 57.

الدقيقة 82: أدم أوناس يُسجل الهدف الثالث للجزائر

نهاية المباراة بفوز منتخب الجزائر بثلاثية دون رد ويتأهل لدور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.