الآن: نتيجة مباراة الجزائر وغينيا بطولة الامم الافريقية 2019 إبداع كروي للخضر

تعرف على نتيجة مباراة الجزائر وغينيا في كأس الامم الافريقية يوتيوب، لقاء مشوق وهام للغاية يجمع بين محاربي الصحراء والمنتخب الغيني على ملعب الدفاع الجوي في دور الستة عشر من امم افريقيا 2019 لكرة القدم، ويأمل الجهاز الفني بقيادة جمال بلماضي في مواصلة العروض الجيدة للاعبيه منذ انطلاقة البطولة القارية، نرصد ملخص ماتش الجزائر وغينيا اليوم.

ملخص ماتش الجزائر وغينيا

تقام المواجهة الحاسمة بين الفريقين على أرضية الميدان في التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وستقوم قناة bein sport hd max بإذاعة مباراة الجزائر اليوم بتغطية رائعة للقمة الكروية، كما ستنقل قناة تايم سبورت الماتش من خلال البث الأرضي، وتأهل ثعالب الصحراء إلى هذا الدور بعد تصدرهم للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة من النقاط مع أداء مميز، فيما احتلت غينيا المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.

نتيجة مباراة الجزائر وغينيا اليوم

في حال تمكن المنتخب الجزائري من التأهل لدور الثمانية فإنه سيلتقي مع الفائز من لقاء مدغشقر والكونغو الذي يقام حالياً.

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مدرجات الملعب تتزايد بكثرة من قبل الجمهور وسط أجواء رائعة قبل نزول اللاعبين إلى أرضية الميدان لإجراء الإحماءات الأخيرة قبل البداية.

أعلن بلماضي عن التشكيل الأساسي المكون من: مبولحي – عطال – بن سبعيني – ماندي – بلعمري – قديورة – بن ناصر – سفيان فيغولي – رياض محرز – بلايلي – بغداد بونجاح.

لم يتمكن منتخب محاربي الصحراء من تحقيق أي انتصار رسمي على غينيا منذ أكثر من 45 سنة ويتمنى اللاعبين كسر العقدة اليوم.

تشكيلة غينيا الرسمية جاءت كالآتي: ابراهيما كوني – سيلا – سيكا – سيمون فاليتى – ميكايل – أمادو دياوارا – مادي كمارا – ابراهيما سيسى – محمد ياتارا – مارتينيز كانتي – ابراهيما تراوري.