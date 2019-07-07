الآن: نتيجة مباراة الجزائر وغينيا بطولة الامم الافريقية 2019 إبداع كروي للخضر

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تعرف على نتيجة مباراة الجزائر وغينيا في كأس الامم الافريقية يوتيوب، لقاء مشوق وهام للغاية يجمع بين محاربي الصحراء والمنتخب الغيني على ملعب الدفاع الجوي في دور الستة عشر من امم افريقيا 2019 لكرة القدم، ويأمل الجهاز الفني بقيادة جمال بلماضي في مواصلة العروض الجيدة للاعبيه منذ انطلاقة البطولة القارية، نرصد ملخص ماتش الجزائر وغينيا اليوم.
ملخص ماتش الجزائر وغينيا
تقام المواجهة الحاسمة بين الفريقين على أرضية الميدان في التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وستقوم قناة bein sport hd max بإذاعة مباراة الجزائر اليوم بتغطية رائعة للقمة الكروية، كما ستنقل قناة تايم سبورت الماتش من خلال البث الأرضي، وتأهل ثعالب الصحراء إلى هذا الدور بعد تصدرهم للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة من النقاط مع أداء مميز، فيما احتلت غينيا المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.
نتيجة مباراة الجزائر وغينيا اليوم
في حال تمكن المنتخب الجزائري من التأهل لدور الثمانية فإنه سيلتقي مع الفائز من لقاء مدغشقر والكونغو الذي يقام حالياً.
مدرجات الملعب تتزايد بكثرة من قبل الجمهور وسط أجواء رائعة قبل نزول اللاعبين إلى أرضية الميدان لإجراء الإحماءات الأخيرة قبل البداية.
أعلن بلماضي عن التشكيل الأساسي المكون من: مبولحي – عطال – بن سبعيني – ماندي – بلعمري – قديورة – بن ناصر – سفيان فيغولي – رياض محرز – بلايلي – بغداد بونجاح.
لم يتمكن منتخب محاربي الصحراء من تحقيق أي انتصار رسمي على غينيا منذ أكثر من 45 سنة ويتمنى اللاعبين كسر العقدة اليوم.
تشكيلة غينيا الرسمية جاءت كالآتي: ابراهيما كوني – سيلا – سيكا – سيمون فاليتى – ميكايل – أمادو دياوارا – مادي كمارا – ابراهيما سيسى – محمد ياتارا – مارتينيز كانتي – ابراهيما تراوري.
- يقوم المحللين الفنيين بتوضيح جميع النقاط الإيجابية والسلية ماتش منتخب الجزائر الان، وسيقوم بالتعليق على المباراة عبر time sport فهد العتيبي.
- بعد مرور خمس دقائق على مباراة الجزائر وغينيا ما زال التعادل السلبي هو الحاسم بينهما.
- 20 دقيقة مرت من القمة الكروية الممتعة ولم ينجح أي من اللاعبين في إحراز هدف التقدم مع قلة صناعة فرص حقيقية.
- طوفان هجومي لمنتخب الجزائر يأتي بثماره في الدقيقة 24 عندما تمكن بلايلي من هز الشباك بهدف مميز.
- يقترب الشوط الأول من نهايته والتألق والإبداع مستمر من لاعبي الجزائر وسعيهم لمضاعفة النتيجة.
- هجوم فعال لمنتخب الجزائر لتسجيل الهدف الثاني ولكن الحظ يتعاطف مع غينيا وينتهي شوط المواجهة الاول بهدف نظيف.
- وضعية تسلل واضحة على المهاجم بغداد بونجاح وخطأ لصالح رياض محرز بعد تدخل عنيف من المدافعين.
- الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الدقيقة السابعة والخمسون عن طريق النجم المتألق رياض محرز.
- 15 دقيقة متبقية على نهاية الجزائر وغينيا والنتيجة هي 2-0 عن طريق بلايلي ومحرز.
- أدم أوناس يحرز الهدف الثالث لمحاربي الصحراء في الدقيقو 82.
- حسم منتخب الجزائر التأهل لدور الثمانية بعدما أمطر شباك غينيا بثلاثة اهداف رائعين.