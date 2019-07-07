ملخص مباراة الجزائر وغينيا | فرحة جزائرية | الجزائر تتأهل بثلاثية نظيفة | نتيجة اهداف مباراة الجزائر...

ملخص مباراة الجزائر وغينيا اهداف مباراة الجوزائر ضد غينيا اليوم في كأس الأمم الأفرييقية ضمن الدور السادس عشر من منافسات البطولة، والتي يسعى فيها كل منتخب إلى تحقيق الفوز أمام نظيره، حتى يتم التقدم في البطولة ومواصلة مسيرة الانتصارات التي تعمل على إسعاد الجماهير التي تملاً ستاد الدفاع الجوي في المباراة التي تعقد مساء اليوم ملخص مباراة الجزائر وغينيا 3-0 – مباراة مجنونة – كاس امم افريقيا 2019 ملخص الجزائر وغينيا 3-0 – مباراة مجنونة – كاس امم افريقيا 2019 اهداف الجزائر.

ملخص مباراة الجزائر وغينيا

يبدأ اللقاء في تمام التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الجزائر، ويتم نقل الماتش على قناة bein sport hd 1,2 بتعليق المعلق حفيظ دراجي، كما تنقل قناة تايم سبورت الأرضية مباراة الجزائر وغينيا بشكل مجاني لجميع المصريين.

توجد خشية من خروج المنتخب الجزائري من البطولة وتوديع المباريات، ولكن الإحصائيات تقول أن المنتخب الجزائري تصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، وبالرغم من ذلك فهناك خطورة كبيرة على المنتخب الجزائري بعد أن فشل في تحقيق الفوز في كاس الامم الافريقية اهداف مباراة الجزائر طوال تاريخه.

اهداف الجزائر اليوم

وقال إبراهيما تراوري، قائد منتخب غينيا، أن نابي كيتا الفائز بدوري أبطال أوربا ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي لن يُشارك في المباراة لإصابته في دور المجموعات، هذا ويتمنى لاعبي الفريق أن يكون معهم من أجل أعطائهم الثقة بالنفس، مما يعمل على إحداث فارق كبير في المباراة القوية التي تشهدها الليلة.

اهداف مباراة الجزائر في كأس امم افريقيا، حيث تعتبر مباراة الليلة أشبه بمباراة النهائي لحجز مقعد الفريق في مباراة دور الثمانية، ولذلك تمثل حالة من الخوف في نفوس اللاعبين خاصة بعد إقصاء واستبعاد المغرب ومصر، وخروج موريتانيا في دور المجموعات وغيرها من الفرق، هذا وأن التنسيق المحكم لصفوف الجزائر جعلت النقاد والمحللين يشيدون بهذا المنتخب وقوة أدائه.

نتيجة الجزائر وغينيا

الجزائر غينيا 3 0

تسعى الجزائر إلى تقديم عرض قوي في مباراة الليلة، إذ أنها تخشى عقدة ومفاجآت الفريق المناظر، خاصة بعد أن كشف بول بوت مدرب غينيا عدة حلول للقضاء على عقبة المنتخب الجزائري، وعلى الرغم من قلة عدد الأهداف التي سجّلها المنتخب الغيني، إلا أن الفريق ينمو مباراة وراء أخرى.

بداية الشوط الأول من اللقاء.

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ركلة قوية من جانب رياض محرز.

محمد يوسف بلايلي يحرز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة والعشرين.

الآن منتصف المباراة.

استكمال الشوط الثاني… الدقيقة الستون والحكم يعلن تسلل على اللاعب بغداد بونجاح وخطأ يصب في صالح محرز.

الهدف الثاني لمصحة الجزائر من رياض محرز، وأداء قوي جداً جدا.

يوسف عطار يحرز الهدف الثالث والبدل الضائع يقدر بثلاث دقائق في مباراة قوية جداً وهدية قيمة للشعب الجزائري.

قدمنا لكم ملخص مباراة الجزائر وغينيا.