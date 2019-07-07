الجزائر تتأهل للدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز بثلاثية على غينيا

يبحث منتخب الجزائر عن الفوز في مباراة اليوم أمام منتخب غينيا في دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وقد أتى المنتخب الجزائري في قمة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة بعدما حصد نقاط الثلاث نقاط كلها، وقد أتى منتخب غينيا في المركز الثالث في المجموعة الثانية

وتبدأ مباراة منتخب الجزائر في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر والمغرب والتاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع المباراة على قناة بي إن سبورت ماكس الأولى والثانية بتعليق حفيظ دراجي على المباراة، وقد سجلت الجزائر الهدف الأول في المباراة بعد مرور نصف ساعة.

نتيجة مباراة الجزائر وغينيا

وقد غادر الفراعنة البطولة على يد منتخب جنوب إفريقيا وغادرت المغرب البطولة على يد منتخب بنين في مباراة صعبة انتهت بضربات الترجيح، لذا فمنتخب الجزائر قد أكد على أهمية الفوز في اللقاء، ويعمل الفريق على الدخول للمباراة بقوة من أجل الفوز على الفريق المنافس في المباراة والوصول إلى دور الستة عشر من البطولة الإفريقية.

الدقيقة 10: الجزائر تُحاول إحراز هدفها الأول في المباراة لكن دفاعات غينيا تمنع ذلك

الدقيقة 20: بغداد بونجاح يُضيع الهدف الأول في اللقاء بعدما سدد الكرة فوق العارضة بقليل

الدقيقة 24: الجزائر تُحرز الهدف الأول في اللقاء وتقترب من العبور لنهائي البطولة

الدقيقة 57: هدف للجزائر عن طريق رياض محرز والجزائر تضع قدما في ربع نهائي البطولة

الدقيقة 82: أدم أوناس يُسجل الهدف الثالث للجزائر في مرمى غينيا

نهاية المباراة بفوز الجزائر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراة دور الستة عشر وتتأهل لدور الثمانية.