نتيجة مباراة البرازيل اليوم ضد البيرو جميع القنوات الناقلة بث مباشر

موعدنا اليوم مع الوجبة اللاتينية الدسمة لعشاق الساحرة المستديرة فمن المقرر أن يلتقي اليوم الأحد 7 يوليو منتحب البرازيل ضد بيرو، وذلك في نهائي كوبا أمريكا 2019، وقد فاجأت بيرو عشاق الرياضة قي شتى أرجاء المعمورة بالوصول للمباراة النهائية، وقد يظن البعض أن الأمر أصبح يسيراً على راقي السامبا في انتزاع كأٍس البطولة، لكن قد يكون لمنتخب البيرو رأي أخر، فالساحرة المستديرة مليئة بالمفاجآت وسنستعرض معكم أهم كواليس المواجهة الحاسمة من خلال هذا التقرير، كما سنستعرض أيضا جميع القنوات الناقلة للمباراة وكذلك التشكيل المتوقع لكلا المنتخبين.

أما عن مواعد مباراة اليوم فمن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد 7 يوليو بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، ومنتصف الليل بتوقيت الإمارات، فمن المقرر أيضا أن يستضيف استاد ماراكانا ويفتح أبوابة لمباراة منتخب البرازيل ضد منتخب بيرو، وذلك في المباراة النهائية لكوبا أمريكا 2019، ويدير لقاء اليوم الحكم الدولي روبرتو أندرياس توبار فارغاس، ويساعده كلا من الحكم المساعد كريستيان رودولفو شيمان الونسو، والحكم المساعد: كلوديو اليخاندرو ريوس اورتيز، أما عن الحكم الرابع فهو الكسيس هيريرا، ويعلق على لقاء اليوم المعلق يوسف سيف.

دخل لاعبي الفرقين أرض المعلب ويستعد حكم المباراة في إطلاق صفارة البداية حلال دقائق تنطلق فيها أهم مباريات اليوم، مباراة البرازيل ضد البيرو في نهائي كأس كوبا أمريكا، فها تكررها البرازيل بعد الخماسية التي أمطرت بها شباك البيرو في دور المجموعات، هذا ما سنتعرف علية بعد قليل، وتنمى لكم مشاهدة ممتعة، وسنتابع معكم لحظة بلحظة أحداث نهائي كوبا أمريكا في نسخة 2019.

مر ما يقرب من 10 دقائق من عمر المباراة وما تزال النتيجة التعادل السلبي وهجوم متواصل من منتخب السامبا ودفاع عنيد من البيرو وسنتابع معكم أحداث سير المباراة لحظة بلحظة فتابعونا.

فلا الدقيقة 15 من الشوط الأول يتقدم منتخب البرازيل بهدف يحرزه اللاعب ايفرتون سوسا سواريس، وسط سيطرة من راقصي السامبا الذين يسعون بكل جهد للفوز بكأس البطولة، فهل يستسلم منتخب بيرو للزحف البرازيلي نجو كأس كوبا أمريكا.

بعد مرور نصف ساعة من عمر المباراة ما يزال المعلب باللون البرازيل بالتقدم بهدف دون رد، وشهد الدقيقة 30 حصول اللاعب البرازيلي غابرييل خيسوس على أول بطاقة صفراء في المباراة.

مع نهاية الشوط الأول وفي الدقيقة 44 من عمر المباراة تمكن لاعب بيرو باولو غيريرومن إحراز هدف التعادل من ضربة جزاء لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

مع بدايات الشوط الثاني تمكن اللاعب البرازيلي غابرييل خيسوس من إحراز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 48 من عمر المباراة، بعد ثلاث دقائق من اعمر الضوط الثاني، وبذلك يتقدم البرازيل بهدفين مقابل هدف لمنتخب بيرو.

مباراة البرازيل اليوم ضد البيرو جميع القنوات الناقلة بث مباشر

أما عن مشوار منتخب راقصي السامبا للوصول لنهائي الكوبا أمريكا فجاء بعد فوز صعب في الدور نصف النهائي على الأرجنتيني بهدفين دون رد، حيث نجح السامبا فى التأهل إلى للدور ربع النهائي عن مجموعته، وتجدر الإشارة إلى ان منتخب البرازيل قد حقق فوزين وتعادل وجاء على رأس مجموعته، وصحبه للأدوار النهائية كلا من فنزويلا وبيرو، حيث حصد 7 نقاط خلال دور المجموعات، وجاءت نتائج البرازيل في المجموعة الأولى فجاءات كما يلي:

الجولة الأولي: فاز على منتخب بوليفيا بثلاث أهداف دون رد

فاز على منتخب بوليفيا بثلاث أهداف دون رد الجولة الثانية: تعادل مع منتخب فنزويلا بدون أهداف

تعادل مع منتخب فنزويلا بدون أهداف الجولة الثالثة: فاز على منتخب بيرو بخماسية نظيفة.

أما عن منتخب البيرو فقد تأهل للمباراة النهائية الليلة بعدما تخطى العقبة التشيلية، حيث فاز على المنتخب التشيلي بثلاث أهداف نظيفة في الدور قبل النهائي، أما عن مشوار منتخب بيروا في دور المجموعات فقد تأهل إلى ربع نهائي البطولة كأفضل ثالث بعد البرازيل وفنزويلا.

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بطاقة مباراة البرازيل ضد بيرو وجميع القنوات الناقلة بث مباشر للمباراة

المباراة الموعد الحكم القناة الناقلة البرازيل ضد بيرو الأحد 7 يوليو

22:00 القاهرو

23:00 مكة الحكم: روبرتو أندرياس توبار فارغاس

روبرتو أندرياس توبار فارغاس مساعد: كريستيان رودولفو شيمان الونسو

كريستيان رودولفو شيمان الونسو مساعد: كلوديو اليخاندرو ريوس اورتيز

كلوديو اليخاندرو ريوس اورتيز حكم رابع: الكسيس هيريرا

الكسيس هيريرا المعلق: يوسف سيف Varzish Sport HD

beIN SPORTS MAX 3 HD

beIN SPORTS MAX 4 HD

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل ضد بيرو

يدخل منتخب البرازيل مباراته اليوم ويغيب عن تشكيلته الأساسية كلا من الثنائي نيمار وويليان بسبب الإصابة، ولا توجد إيقافات لدى لاعبي السامبا، أما عن التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل اليوم ضد بيرو، فمن المتوقع أن يبدأ المدير الفني تشيتشي لقاء الليلة بالتشكيل المثالي.

التشكيل | 4-2-3-1

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: فيليبي لويس – تياجو سيلفا – ماركينيوس – داني ألفيش

خط الوسط المدافع: كاسيميرو – أرثر

خط الوسط المهاجم: إيفرتون سواريس – فيليبي كوتينيو – جابرييل جيسوس

رأس الحربة: روبرتو فيرمينو

التشكيل المتوقع لمنتخب بيرو ضد البرازيل اليوم

أما عن منتخب بيروا فيخوض لقائه الليلة ضج البرازيل مكتمل الصفوف تماماً بلا أي إصابات أو إيقافات، لذلك ستكون كافة أوراق اللعب مكتملة لدى المدير الفني ريكاردو جاريكا لتحقيق اإنجاز بالفوز باللقب الثالث في تاريخ منتخب بيرو، أما عن التشميل المتوقع لمنتخب بيرو ضد البرازيل الليلة فمن المتوقع أن يكون كالتالي:

التشكيل | 4-2-3-1

حراسة المرمى: بيدرو جاليسي

بيدرو جاليسي خط الدفاع: ميجيل تراوكو – لويس أبرام – كارلوس زامبرانو – لويس أدفينكولا

ميجيل تراوكو – لويس أبرام – كارلوس زامبرانو – لويس أدفينكولا خط الوسط المدافع: يوشيمار يوتون – ريناتو تابيا

يوشيمار يوتون – ريناتو تابيا خط الوسط المهاجم: إديسون فلوريس – كريستيان كويفا – أندريه كاريو

إديسون فلوريس – كريستيان كويفا – أندريه كاريو رأس الحربة: باولو جيريرو

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