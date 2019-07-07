الجزيرة الاماراتي يستعير البرازيلي كينو من بيراميدز المصري

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أعلن الجزيرة خامس الدوري الاماراتي لكرة القدم الاحد تعاقده مع البرازيلي ماركوس داسيلفا "كينو" مهاجم بيراميدز المصري بصفة الإعارة حتى نهاية موسم 2018-2019.

وجاء التعاقد مع كينو في ظل العلاقة القوية التي تربط الجزيرة مع الإدارة الجديدة لبيراميدز، بعد انتقال ملكية الأخير من تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية في السعودي الى الاماراتي سالم الشامسي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس النادي.

وقال الجزيرة في بيان عبر موقعة الرسمي ان كينو (29 عاما) "انضم رسميا لقائمة فريق كرة القدم الاول بالنادي اعتبارا من فترة التحضيرات للموسم الكروي الجديد 2019-2020".

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وتقدم محمد السويدي رئيس نادي الجزيرة بالشكر الى "سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز وادارة النادي المصري الشقيق على تسهيل انتقال كينو للجزيرة بصفة الإعارة"، مشيدا باللاعب الذي كان انتقل الى بيراميدز في 2018 قادما من بالميراس البرازيلي مقابل 10 ملايين دولار، في صفقة وصفت بانها الاغلى في تاريخ الدوري المصري.

وتابع السويدي "كينو يتمتع بقدرات فنية كبيرة ونال اشادات فنية واسعة بسبب ما قدمه من مستويات كبيرة مع بيراميدز في الدوري المصري، ونحن سعداء بانضمامه لفخر ابوظبي (لقب الجزيرة) وواثقون انه سيحصل على الدعم والمساندة من زملائه".

من جهته، قال الهولندي يورغن ستريبل مدرب الجزيرة "كينو سيكون اضافة رائعة لقائمة الفريق لأنه يتمتع بموهبة كبيرة وبحس تهديفي مميز ولديه خبرة كبيرة بسبب تألقه في العديد من الفرق التي لعب لها سابقا".

اما كينو فأكد انه يتطلع "بحماس كبير لتجربتي الجديدة مع نادي الجزيرة، واشعر بالسعادة بانضمامي لهذا النادي الكبير الذي يتمتع بسمعة طيبة لانه ظل وجهة مفضلة لأشهر اللاعبين العالميين ... واعرف أنه فريق يلتزم بتقديم كرة قدم هجومية وممتعة وهذا الاسلوب الكروي يناسبني ويساعدني على تقديم أفضل ما لدي من امكانيات فردية وجماعية".