فريق جمبو بطل المرحلة الثانية وتونيسن يحتفظ بالقميص الاصفر

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أحرز فريق جمبو-فيسما الهولندي الاحد المركز الاول في المرحلة الثانية التي كان ضد الساعة للفرق، فيما احتفظ دراجه الهولندي مايك تونيسن الفائز بالمرحلة الافتتاحية بالقميص الاصفر للنسخة الـ 106 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية الذي انطلق السبت من العاصمة البلجيكية بروكسل على أن يختتم في 28 تموز/يوليو بعد 21 مرحلة في جادة الشانزيليزيه.

وكان جمبو الفريق الوحيد الذي تمكن من تجاوز معدل 57 كلم/ساعة للمسار السريع لهذه المرحلة التي بلغت 27,6 كلم واقيمت في بروكسل، متقدما بفارق 20 ثانية على فريق إنيوس البريطاني الذي يدافع عن الوانه حامل اللقب البريطاني جيراينت توماس والكولومبي إيغان برنال، وبفارق 21 ثانية على فريق دوسونينك البلجيكي الذي يضم في صفوفه الدراج الفرنسي جوليان ألافيليب.

وتأخر فريق استانا الكازخستاني للدراج الدنماركي ياكوب فوغلسانغ الذي بدا متأثرا من سقوطه البارحة، بفارق 20 ثانية عن إنيوس.

وفشل فريق إنيوس (سكاي سابقا) في الفوز باحدى المراحل لسباق ضد الساعة للفرق منذ أن بدأ مشاركاته في الطواف الفرنسي عام 2010. لكن الفريق البريطاني نجح في تعويض خيبات الامل بصعود إلى منصات التتويج أعوام 2011 و2013 و2015 و2018.

ويخوض الدراجون المرحلة الثالثة من الطواف الفرنسي بمسافة 215 كلم بين بينش (بلجيكا) وإيبيرناي مع جزء اخير من مسار تصاعدي بمسافة 500 متر.

- ترتيب الفرق الخمسة الأوائل في المرحلة الثانية:

1. جمبو-فيسما الهولندي 28,57 دقيقة

2. إنيوس البريطاني بفارق 20 ثانية

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3. دوسونينك البلجيكي بفارق 21 ث

4. سانويب الألماني بفارق 26 ث

5. كاتوشا السويسري بفارق 26 ث

- الترتيب العام للدراجين للخمسة الاوائل:

1. الهولندي مايك تونيسن 4،51،34 ساعة

2. الألماني فوت فان أرت بفارق 10 ثوان

3. الهولندي ستيفن كرويسويك بفارق 10 ث

4. الألماني طوني مارتن بفارق 10 ث

5. البريطاني جورج بينيت بفارق 10 ث