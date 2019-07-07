مدرب رابتورز لا يلوم لينارد على الرحيل

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عبر نيك نورس مدرب تورونتو رابتورز بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عن خيبة امله بعدم بقاء النجم كواهي لينارد ضمن صفوف الفريق للدفاع عن اللقب الموسم المقبل، مؤكدا في الوقت ذاته تفهمه لرحيله بعدما انتهى هذا الصيف عقده مع الفريق الكندي.

وتحدث نورس في وقت متأخر من ليل السبت في لاس فيغاس قائلا "لا يمكنك أن تلوم لاعبا لأنه اراد العودة الى منزله"، مضيفا "هذا ما ارسله لي. +سأعود الى منزلي+".

وتابع "أجبته +لقد بدلت حياة العديد من الاشخاص، بما أنجزته في تورونتو. وتحديدا حياتي"، مضيفا "شكرته على ما فعله، وسنتطلع الى المستقبل، وسنتطلع لتكراره (الفوز بالدوري) مجددا".

وسيفتقد بطل الدوري الموسم المقبل جهود أفضل لاعب في النهائيات بعد أن قاد تورونتو لتجريد غولدن ستايت ووريرز من اللقب، إذ بحسب العديد من التقارير الصحافية يرتبط مستقبل لينارد (28 عاما) بعقد لمدة أربعة أعوام مقابل 142 مليون دولار مع لوس أنجليس كليبرز، علما بأن مدينة لوس انجليس تعد بمثابة "مدينته" بعدما نشأ على مقربة منها.

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وإلى جانب رحيل لينارد سيفتقد تورونتو أيضا جهود لاعبه داني غرين الذي سيرحل الى القطب الاخر من مدينة لوس أنجليس للعب مع ليكرز، علما بأن غرين لعب دورا مهما في الفوز باللقب على حساب ووريرز بطل الموسمين الماضيين.

وبلغ معدل لينارد الفائز بلقب افضل لاعب في النهائيات عام 2014 لقيادته فريقه السابق سان انتونيو سبيرز الى التتويج، 30,5 نقطة و9,1 مرتدات و1,7 سرقة للكرة في المباراة في الادوار الاقصائية "البلاي اوف" لصالح تورونتو في عامه الوحيد الذي قضاه مع الفريق الكندي بعدما انتقل إليه في تموز/يوليو الماضي ضمن صفقة مع سان أنتونيو.

وأمل نورس في بقاء لينارد مع فريقه في سعيه للفوز بالدوري للموسم الثاني على التوالي، حيث بات اول فريق من خارج الولايات المتحدة الاميركية يتوج بطلا لدوري المحترفين.

وقال نورس "من المؤكد الامر مخيب للآمال. اعتقد، بداية، انه شخص عظيم. كان من الرائع الاشراف على تدريبه، وهو كان دائما مستعدا للعب".

وأضاف "الناس ستسأل +ما كان يمثل الاشراف على تدريبه؟+ وانا دائما اقول أن افضل شيء حصل معي هو مشاهدة هذا اللاعب وهو يقوم بعمله. هذا امر لن انساه ابدا".