شوبير: اللاعبون مسؤولون عن الخسارة.. وناقشنا أجيري في اختياراته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مصطفى:

حمّل أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المستقيل، لاعبو المنتخب الوطني، مسؤولية الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف ووداع كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16.

وأرجع شوبير في تصريحات تليفزيونية لقناة "ام بي سي مصر"، نسبة 75 بالمئة من مسؤولية الخسارة على اللاعبين والمدير الفني، فيما يتحمل اتحاد الكرة بقية المسؤولية.

ودلل نائب رئيس الاتحاد، على أداء المنتخب الجزائري، والروح القتالية التي تمتع بها اللاعبين.

وأوضح شوبير أن جلسة عقدها بصحبة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، وحازم إمام عضو المجلس، مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب، لمناقشته في اختياراته قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

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وأكد أنهم طالبوا أجيري بضم الثنائي عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك، ورمضان صبحي جناح الأهلي، بالإضافة للاستفسار عن موقف بعض اللاعبين مثل أحمد فتحي، ومحمود كهربا، ولكن أجيري تمسك باختياراته قائلاً إن لديه قناعات واختياراته للاعبين قائمة على من ينفذ طريقة لعبه خلال المباريات.

ورد الثلاثي أعضاء اتحاد الكرة، على أجيري، بأنه المسؤول عن اختياراته.

وأكمل بأن كافة طلبات أجيري واللاعبين تم تنفيذها، من إحضار ميشيل سلجادو بالجهاز الفني، وإقامة المعسكر، وكذلك صرف مكافأة صعود المنتخب لدور الـ16 وتجاوز دور المجموعات بمجرد التأهل.

وأثنى شوبير على دور الدولة في توفير كافة الإمكانيات من إقامة وطعام وحراسات وفنادق.

وقدم أعضاء اتحاد الكرة، استقالاتهم عقب الخسارة أمام جنوب إفريقيا، ووداع كأس الأمم مبكرًا.