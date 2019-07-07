تحليل.. بين كارثة الأهلي وإخفاق المنتخب.. لماذا تفوقت جنوب أفريقيا على مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

"منتخب جنوب أفريقيا لا يمتلك أي فرصة للفوز على مصر" كانت هذه الكلمات من المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو قبل مواجهة منتخب "الأولاد" أمام صاحب الأرض والجمهور.

منتخب جنوب أفريقيا تخلى عن الواقع نظرًا لفارق الإمكانيات بين الفريقين بجانب مسيرة المنتخبين في المشوار القاري، لتكون المفاجأة هي إقصاء مصر مبكرًا من دور الـ16 بهدف نظيف.

هذا الهدف أعاد الأذهان لموقعة كارثية كانت في السادس من أبريل الماضي بعدما تعرض الأهلي لهزيمة هيّ الأكبر في مشواره الأفريقي على يد فريق صنداونز الجنوب أفريقي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا من النسخة الحالية.

فرغم إمكانيات الأهلي وصنداونز إلا أن ممثل جنوب أفريقيا استطاع أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه بالفوز بخمسة أهداف دون رد في إطار ذهاب دور الثمانية.

كارثة الأهلي على يد صنداونز وخروج مصر "المهين" على يد منتخب جنوب أفريقيا، أثار الكثير من التساؤلات رغم تفوق المنتخب والأندية المصري على أرض الواقع أمام خصمه الجنوب أفريقي ممثلاً في منتخب "البافانا بافانا" وفريقه صنداونز.

- حيلة موسيماني تصل للأسكتلندي

قبل مواجهة الأهلي خرج المدير الفني لفريق صنداونز بيتسو موسيماني ليقلل من إمكانيات فريقه أمام خصمه الأهلي والذي يتفوق من حيث التاريخ أو العناصر البشرية بحسب رأي المدرب الجنوب أفريقي.

موسيماني أعلنها مباشرة بأنه لا يرغب بمواجهة الأهلي باعتباره من أكبر الأندية الأفريقية إلا أن هذا التصريح كانت بمثابة حيلة ليس إلا بعدما لقّن ممثل الأندية المصري في البطولة الأفريقية درسًا كتب في التاريخ خلال تاريخ المواجهات بين الأندية المصري والجنوب أفريقية.

انتهت كارثة الأهلي إلا أن المنتخب المصري جاء ليشرب من كأس الخسارة لكن هذه المرة على يد منتخب جنوب أفريقيا، فمدربه الأسكتلندي ستيوارت باكستر أعلن أن فريقه قد يسبب مشكلة للمنتخب المصري.

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مدرب جنوب أفريقيا من خلال تصريحاته قبل مباراة مصر استطاع أن يدرس طريقة البلد المستضيف وحدد أهم العيوب وهو العامل البدني بعدما كشف أن في حال تمكن اللاعبين من إضافة 15% من جهدهم سنسبب المشكلات لمصر وهذا ما ظهر خلال أحداث المباراة بعدما نجحوا الضيوف من فرض سيطرتهم على الكرة طوال أحداث المباراة.

- تحذير من رينار

قبل بداية دور ثمن النهائي وجه الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي رسالة كانت مهمة لمصر وهو على خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة ولاعيبه الحذر من أداء جنوب أفريقيا.

جنوب أفريقيا رغم نتائجها في دور المجموعات بعد خسارتها في مباراتين مقابل فوز وحيد إلا أن كل هذا مجرد أرقام ليس إلا، لكن على أرض الملعب تخلى منتخب جنوب أفريقيا عن الواقع وتحدى الجميع من حيث الجماعية والأداء.

رينار قال خلال تصريحاته إن المنتخب الجنوب أفريقي يُعد فريقًا قويًا للغاية، قائلاً :"أحذر منتخب مصر من التقليل بجنوب أفريقيا".

- غياب النجوم

إذا نظرنا إلى تشكيل كل منتخب سنجد أن الأنظار ستنصب على محمد صلاح أو محمود حسن "تريزيجيه" نظرًا لما قدموه مع مصر في دور المجموعات، على عكس المنتخب الجنوب أفريقي الذي لا يعتمد على لاعب بمفرده وهذا ما منح التفوق للأولاد خلال مباراة الأمس نظرًا لأسلوبه الجماعي.

وتوضح الأرقام إلى تفوق المنتخب المصري من حيث القيمة المادية والتي تصل لـ195 مليون يورو، على عكس المنتخب الجنوب أفريقي والتي تصل قيمته التسويقية سوى 33 مليون يورو فقط.

وبالعودة إلى تصريحات موسمياني فكان له رأي بشأن الإمكانيات الفنية بين فريقه وخصمه الأهلي، بأنه على علم بحجم المنافس على عكس فريقه والذي وصفهم بـ"الصغار"، لافتًا إلى أن المنافس استطاع أن يضم حسين الشحات في صفقة قياسية وصلت قيمتها 6 ملايين دولار.