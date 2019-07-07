إسلام عيسي لمصراوي: الأهلي قدم عرضًا رسميًا لضمي.. والقرار في يد إدارة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد إسلام عيسي، جناج فريق المصري البورسعيدي ، أن النادي الأهلي قدم عرضًا رسميًا للتعاقد معه منذ أكثر أكثر من شهر.

وقال اللاعب في تصريحات لـ"الخليج 365" العقد المقدم من الأهلي يتضمن سداد مبلغ مالي معين إضافة إلي إعارة أحد اللاعبين لصفوف النادي الساحلي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضاف، أن عرض الأهلي لم يكن الوحيد، حيث سبق وقدم نادي بيراميدز أيضا طلب للتعاقد معه بشكل رسمي.

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وأكمل:" إدارة الأهلي تواصلت بشكل مباشر مع مسئولي المصري ولم يتحدث أحد معي بشكل شخصي"

وأشار إلى أن نادي الزمالك كان بعيد عن الصورة بشكل كامل، ولو يطلب ضمه كما فعل الأهلي وبيراميدز.

وأوضح، أن بعد عرض الأهلي وبيراميدز، فهو ينتظر القرار النهائي لإدارة المصري سواء ببيعي لأحد الناديين أو الإبقاء عليً،خاصة وأنني مرتبط بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمة".

وأتم:" الجميع يعرف ما هو النادي الذي أرغب في اللعب له خلال الفترة المقبلة،لكن القرار بالتأكيد سيكون في النهاية بيد إدارة المصري".